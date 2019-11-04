Наргиз Алиева: Твои желания начнут исполняться, когда ты… - ФОТО

С Наргиз Алиевой я знакома довольно давно, еще со времен, когда она преподавала в центре Alaia Yoga. Меня всегда восхищала ее особая аура - спокойная, приятная, умиротворяющая. Назначив с ней интервью, я приехала в резиденцию Порт Баку.

«Ты похожа на фею! Как будто только вышла из сказки», - услышала я знакомый голос и тут же расплылась в улыбке.

Находясь рядом с ней, просто невозможно не улыбаться - настолько все вокруг становится теплым и каким-то волшебным. Не зря ее духовное имя «Хана» означает «приносящая счастье». После нашей беседы мне сразу захотелось верить в чудеса, а работая над интервью, меня не покидало чувство, будто я пишу очень важную книгу, хранящую в себе сокровенные знания, овладев которыми, каждый может изменить свою жизнь.

Нужно только верить. Всегда. И помнить, что наши истинные мечты имеют способность сбываться…

- Все началось с того, что я работала в банковской сфере, и мне абсолютно не нравилась моя работа: каждый день был как день сурка. В свои 23 я добилась немалых результатов - у меня были высокая позиция и хорошая зарплата. Но я постоянно чувствовала себя в неких оковах. Понимала, что нахожусь не на своем месте, и жить так больше не хотела.

Каждый вечер я обращалась к Всевышнему с просьбой: «Направь меня! Дай мне знак!» - ответ не заставил себя долго ждать (улыбается). Буквально через несколько дней ко мне подошел мой коллега и принес диск, на котором был записан фильм с интригующим названием «Секрет». «Ты должна его посмотреть!» - сказал он.

Именно с этого фильма и начался мой путь, я пересматривала его каждый день, прочла все книги авторов, участвующих в фильме. Но ничего не работало.

«Сколько ни думай о хорошем, если в тебе накоплено много негативных эмоций, то ничего не выйдет», - это, знаете, как замкнутый круг, ведь негативные эмоции создают негативные мысли, а негативные мысли – негативные эмоции.

Классическая терапия с психологом помогла мне осознать все происходящее внутри, но как от этого освободиться, я не знала.

«Задай вопрос Всевышнему», - прошептал вновь внутренний голос. И опять ответ, еще один диск, на этот раз с практикой Кундалини Йоги.

Спустя месяц после практик я начала замечать, как менялось мое сознание, как загаданные желания начали сбываться. Я выезжала на различные фестивали, знакомилась с учителями, проходила тренинги, тратила на выезды всю свою зарплату и каждые выходные выезжала в Москву. До сих пор помню этот рейс. Ну а потом я встретила своего мужа (улыбается).

Именно он помог мне осознать, что работа в банке – это не мое, что мое призвание в другом.

Все закончилось тем, что, написав заявление об уходе, я уехала в Лондон. Это было в августе, и до поступления оставалось меньше месяца, а с выбором университета я пока не определилась. Думала поступать на психолога, но внутренние сомнения не позволяли мне подать документы, я просто готовилась к IELTS и раздумывала о том, чем хочу заниматься в жизни. И опять я обратилась за ответом в небесную канцелярию (улыбается).

На следующее утро я наткнулась на программу Опры Уинфри, в которой она рассказывала о своей работе на известном телеканале, своих достижениях и о том, как ей было сложно рассказывать новости, которые ей не нравились. Она постоянно вела некую внутреннюю борьбу и мечтала открыть свое независимое телешоу. В итоге, вернувшись с очередного ночного выпуска, Опра обратилась с молитвой к Богу: «Вот я перед тобой, я готова служить тебе, я готова быть тем, кем я должна быть. Я готова стать инструментом в реализации твоего плана. Используй мой потенциал, я доверяю тебе, я готова принять любое твое решение». Сильные слова, правда? (улыбается) Эта молитва помогла ей, и я решила сделать то же самое, повторив волшебные слова. Спустя пару часов мне позвонил мой старый знакомый: «Нара, я знаю ребят, которые всю жизнь проучились и жили в Англии, они помогают с поступлением приезжим, знают все ходы и выходы. Тебе просто нужно сдать IELTS, а дальше мы тебе поможем». Через неделю мне выслали список университетов, готовых меня принять, - пазл сошелся. По окончании учебы мы с супругом вернулись из Лондона, и я продолжила свой путь к йоге: стала вести лекции и преподавать.

«Психоанализ – это одно, а его совмещение с дыхательными практиками дает совершенно другой результат»

Еще каких-то пять лет назад йога считалась чем-то схожим с эзотерикой. Буквально вчера я беседовала со своей коллегой из Америки, и она призналась, что сейчас они официально применяют дыхательные практики в качестве терапии в работе с пациентами. Ведь, помимо всех полезных свойств, дыхательные практики снижают уровень стресса, вырабатывают гормоны счастья (улыбается). Кстати, YARAT этим летом пригласил известного эксперта по психологии, изучающего тему счастья, Эмилиану Саймон-Томас, и на своих семинарах она тоже рассказывала о дыхательных практиках.

«Как выбрать направление йоги?»

Вообще, существует огромное количество видов и направлений в йоге: кто-то видит в ней образ жизни, кто-то воспринимает ее как религию и относится к йоге фанатично. Лично для меня йога – это инструмент внутренней гигиены, такой же как мочалка и зубная щетка. Соблюдая гигиену, мы чувствуем себя свежо и свободно, так и с медитациями – ты очищаешь свое подсознание от всего накопленного, становишься осознанным и включаешь состояние наблюдателя. С самого рождения мы изначально находимся в состоянии наблюдателя, но со временем наше ясное видение мира «заклеивается» стикерами: «Туда нельзя»; «Так можно»; «Это плохо»… Практики Кундалини Йоги помогают снять эти карточки, видеть мир и жить в состоянии осознанности.

«Если ты не знаешь, чем хочешь заниматься по жизни, – вспомни свое детство»

Дело в том, что в детстве все наши «порталы» открыты. Помню, будучи маленькой, я всегда учила уроки так, будто учу кого-то еще. Брала книгу и, стоя у доски, представляла, что объясняю пройденный урок классу. Я даже ловила своих одноклассников на перемене и объясняла им домашнее задание (смеется). Когда мне исполнилось 14, я поехала в центр к Дикулю на курс по лечению позвоночника. В ходе осмотра он сказал мне: «Деточка, во время упражнений и массажа закрывай глаза и представляй свой позвоночник совершенно прямым». Затем я попала на несколько лекций, где специалисты рассказывали о чудесах самоисцеления и силе визуализации. Уже тогда я понимала, что это то, чем я хочу заниматься, но не знала, что это за профессия.

«У каждого человека есть свое предназначение, но необязательно, чтобы у всех была какая-то глобальная миссия»

Ты можешь быть просто мамой, и твоим предназначением может быть правильное воспитание хорошего ребенка. Твоей миссией может быть стать хорошей женой, поддерживающей своего мужа, главное - понять свою природу. Понять себя и не стараться быть кем-то другим, тем более - страдать по этому поводу.

«Жизнь для меня как некий университет»

Мы поступаем, учимся и развиваемся, выбираем себе сложные или легкие предметы. Как мне кажется, настоящим проявлением мудрости является видеть учителя в каждом божьем создании. Важно осознать, что каждый человек, пришедший в нашу жизнь, это урок. Даже в самых масштабных мировых конфликтах одна сторона может стать важным учителем для другой. На протяжении всей своей жизни я встречаю людей, которые так или иначе становятся моими учителями.

«Карта желаний – это…»

О, ну с картой желаний связаны самые фантастические истории! (смеется) С помощью этого инструмента действительно можно реализовать свои желания. Но, как вы помните, в самый ответственный момент волшебник - Джин - всегда предупреждает: «Бойся своих желаний, они имеют свойство сбыться». Помимо этого, надо всегда понимать природу своих желаний и осознать, зачем вам этого хочется?

Со временем я пришла к осознанию, что за каждым нашим желанием кроится какой-то страх, боль и негатив. Иногда, приклеивая определенную картинку на карту, этим своим действием ты как будто пытаешься создать определенную страховку, а почему люди страхуются? Потому что боятся. Ты клеишь желаемые фрагменты, находясь в страхе столкнуться с чем-то другим. На данном этапе моей главной задачей является помочь не просто создать алгоритм, который поможет реализовать все, что вы хотите, а отпустить все то, что ЗАСТАВЛЯЕТ вас хотеть именно этого. Получить некую свободу, не быть пленником своих желаний. В таком состоянии ты раскрываешься миру и видишь миллион других возможностей, не ограничивая себя (улыбается).

Если рассказывать необычные истории, связанные с картой желаний и техникой визуализации, то достаточно посмотреть, где мы с вами сейчас находимся (улыбается). Ведь когда-то, работая в банке, я наткнулась на очень красивый буклет, в котором рассказывалось о новом проекте нашего города. Мне настолько понравилось это здание, его инфраструктура, что я прикрепила его на свой рабочий стол и каждый день, приходя в офис, повторяла: «Я буду там жить!» На самом деле, когда вы выявляете ваши истинные желания, то они начинают сбываться сами по себе, без ваших особых усилий. В этом и есть весь секрет.

«Сказочный Бали»

Про путешествия – отдельная история. На доске желаний у меня была фотография одной девушки, которая отдыхала, лежа на лежанке у бассейна перед прекрасным видом на джунгли. Планируя поездку на Бали, я вынуждена была отказаться от подобной виллы и выбрала другую, но по приезду в связи с обстоятельствами оказалась именно в такой, с такими же лежанками, бассейном и джунглями. На память я даже сделала себе фото! (улыбается)

Эти фотографии я использовала для буклетов нашего мастер-класса по составлению карты желаний.

Был даже такой момент, что я не успевала клеить свои желания, настолько быстро они сбывались. Потом я заметила, что в определенном состоянии ума желания сбываются и без составления карты, именно этому я обучаю своих студентов.

Нужно просто перестать все контролировать, открыться для Вселенной и быть готовым принимать. Когда ты расслабляешься и говоришь: «Пусть в мою жизнь придет все то, что должно в ней быть» - то Вселенная отправляет в твою жизнь гигантское количество всего, и ты просто выбираешь. Получается меню не из десяти определенных блюд, а целая кулинарная энциклопедия! (улыбается) Это принятие жизни в потоке.

«Вся наша жизнь построена на выборе»

Это как бесконечное количество веток старого дерева: из одной выходит две, из тех двух еще три и так далее. Все зависит от выбора. И каждый раз, развивая свою интуицию, твой выбор становится все яснее и осознаннее.

«Интуиция – наше все»

Я знаю только то, что чувствую, все исходит от ощущений. Важно не путать интуицию с фантазией и эмоциями. Интуиция – это единение твоего ума и твоего сердца, души и разума. Желания, по сути, тоже должны загадываться из этого состояния, когда все внутри находится в балансе.

«С чего начинается мое утро?»

Мое утро начинается с раннего пробуждения: я встаю в пять утра, принимаю холодный душ, делаю определенные физические упражнения, переодеваюсь и сажусь на практику, медитацию. Ну а потом готовлю завтрак, провожаю детей в школу и в детский сад. Начинаю работать над проектами, у меня их ведь несколько: Центр косметологии, магазин косметики... Пишу публикации, посты для своей странички, провожу личные консультации.

Ложусь спать в 9 часов вечера, что тоже имеет определенный смысл, так как наши активные внутренние часы вырабатывают гормон, восстанавливающий нашу нервную систему, с 8 до 4 часов ночи. После 4 часов ночи начинается фаза бесполезного сна.

Жить в подобном режиме требует определенных усилий и внутренней дисциплины. Для этого я и создала свой проект Magic Morning (улыбается).

«Magic Morning – мое самое любимое детище»

Идея этого проекта пришла ко мне абсолютно случайно, у нас был выездной семинар, после которого все участницы жаловались, что, вернувшись в обычный ритм своей жизни, они теряют состояние счастья и гармонии, открывшееся им после семинара. Посыпались вопросы, за которыми последовали ответы, и все сложилось в ясный пазл - так появился мой проект (улыбается). Мы собираемся в прямом эфире каждый день в 6 часов утра. Когда в эфире больше 100 человек, то происходит сумасшедший поток коллективной медитации, и по окончании курса девочки делятся своими прекрасными результатами. Спросите у любой из участниц: «Что изменилось в вашей жизни после Magic Morning?» - и вы услышите уверенное: «ВСЕ!» (улыбается)

«Есть несколько книг и фильмов, с которыми я советую ознакомиться всем»

Если брать из художественных фильмов, мне очень нравятся фильмы «Облачный атлас», «Кафе де флер», «Я - начало», «Пиджак», «Вечное сияние чистого разума». Из документальных - это «Секрет», «Кроличья нора», «Внутренние миры и внешние миры». А еще вышедший в 2017 году фильм «Мама!» с Хавьером Бардемом, в котором очень здорово показана любовь Бога к нам и скрытые вопросы мироздания. Фильм снят по библейским мотивам. А любимые книги – «Новая земля», «Жизнь без ограничений» и «Радикальное прощение».

«На самом деле Бог любит всех нас одинаково»

Если наша жизнь подобна университету, то Бог – это ректор. И если у тебя есть к нему вопросы, ты всегда можешь прийти к нему в кабинет, вежливо постучаться и задать их. Но мы почему-то боимся этого, но, по сути, ректор очень добр, любит всех своих студентов вне зависимости от того хорошо или плохо они учатся, он готов помочь нам, если нам нужна его помощь. Нужно просто спросить.

Важно быть благодарным, потому что, только будучи благодарным, ты будешь получать еще больше.

«Что для меня счастье?»

У людей есть определенная концепция счастья. Но, по сути, если ты находишься в состоянии осознанности, то для тебя просто нет несчастья. И в этом заключается счастье – тебе просто всегда хорошо (улыбается).

А еще я испытываю счастье, наблюдая за тем, как кто-то счастлив. Это всегда очень вдохновляет!

Правда.

И.Нармин

Фото: Шафига Алиева