Народная артистка Ройа: «Это звание не мое, а ваше!»

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за заслуги в развитии азербайджанского эстрадного искусства почетное звание Народного артиста присвоено певице Ройе.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все эти годы – всем друзьям, представителям СМИ, моим работникам и всем тем, кто сделал меня мной. Благодарю всех, кто плакал, смеялся и любил, слушая мои песни. Это звание не мое, а ваше! Я получила его из-за вашей любви» - делится народная артистка Ройа своими эмоциями в связи с новостью о получении почетного звания.

В своем комментарии Ройа также выразила благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому Вице-Президенту Мехрибан Алиевой: «Благодарю за то, что так обрадовали мою семью и поздравляю коллег, также получивших почетные звания».

Отметим, что народными артистами также стали Тунзаля Агаева и Мири Юсиф.

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Ф.В.