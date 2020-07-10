Наташа Королева: «Считаю себя народной артисткой Баку» - ФОТО - ВИДЕО  

Звезда российской эстрады, заслуженная артистка РФ Наташа Королева призналась в любви к столице Азербайджана.
«Очень жаль, что фестиваль «Жара-2020» не состоится в этом году, но мы верим и надеемся, что в следующем году мы большой, дружной командой приедем в Баку. Да, я в прошлом году была впервые на фестивале и это действительно прекрасный праздник музыки, масса положительных эмоций. Мне очень понравилось и вообще я люблю город Баку. Одно время я ездила туда часто, меня приглашали и очень гостеприимно принимали. В Баку любили и до сих пор любят мои песни. Так что я считаю себя уже просто народной артисткой Баку!» - рассказывает Н.Королева в интервью сайту «Москва-Баку».
Певица отмечает, что потом был период затишья, и вновь она стала приезжать в столицу Азербайджана благодаря фестивалю «Жара»: «Меня радует то, что люди хотят слышать песни Наташи Королевой. Люди поют мои песни вместе со мной и это вдвойне приятно мне как артистке. 30 лет я уже на сцене и такая большая любовь зрителя на всем нашем большом постсоветском пространстве. Это здорово! У меня есть песня «Символ юности», она очень символична для меня. Целое поколение выросло на моих песнях, и я стала своеобразным символом юности для этого прекрасного поколения. Я горжусь этим».
Напомним, что фестиваль «Жара-2020» не состоится из-за пандемии коронавируса – мероприятие перенесено на год, программа фестиваля и заявленные в ней артисты не изменились; юбилейная, пятая «Жара» пройдет в столице Азербайджана с 28 июля по 1 августа 2021 года.
Наташа Королева на международном музыкальном фестивале «Жара-2019»
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