Newtimes.az: «Стратегическое сотрудничество России и Китая: «новый социалистический альянс»?

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Стратегическое сотрудничество России и Китая: «новый социалистический альянс»?

Приводим к сведению читателей данный материал без изменений:

«Уже давно звучат мысли о том, что отношения между Россией и Китаем динамично развиваются. Ни для кого не секрет, что две крупные державы могут изменить соотношение геополитических сил в глобальном масштабе. Если рассмотреть последний визит Си Цзиньпина в Россию именно в этом контексте, то можно сделать интересные выводы. Это подтвердили и слова Владимира Путина и Си Цзиньпин на пресс-конференции, проведенной после обсуждений. Фактически они намекнули на то, что в мире может возникнуть новый крупный альянс. Представляет большой интерес и учет положения об установлении и укреплении взаимосвязей между Евразийским Экономическим Союзом, в котором лидирует Россия, и проектом международного сотрудничества Китая «Один пояс, один путь». Принимая во внимание и другие договоренности, можно прогнозировать, что подъем российско-китайских отношений на новый уровень может изменить соотношение сил в глобальной геополитике в целом. В свете этого считаем необходимым остановиться на этом вопросе подробнее.

Новая эра: важные вызовы Москвы и Пекина

Визит китайского лидера в Россию не смогли затенить даже торжественные мероприятия в связи с высадкой войск в Нормандии во время Второй мировой войны в Европе. В.Путин и С.Цзиньпин не присутствовали на этих мероприятиях. Однако тот факт, что вопросы, обсужденные на московских переговорах, вызвали широкий резонанс на международной арене, дает нам основание полагать, что в глобальном масштабе могут получить размах серьезные геополитические процессы. Именно в этом аспекте и подходят к встрече президентов России и Китая в политических и экспертных кругах Запада. Интересно отметить, что в Европе идут разговоры о возможном возникновении нового соотношения сил в мировом масштабе.

В своих заявлениях после обсуждений В.Путин и С.Цзиньпин рассказали об интересных моментах, из которых можно сделать вывод о том, что эти два крупных государства избрали курс на более тесное и обширное сотрудничества. В.Путин и С.Цзиньпин заявили, что намерены развивать стратегические отношения в области политики, геополитики, экономики, финансов, информации, военно-оборонительной сфере и т.п.

Эксперты считают, что у глав государств России и Китая есть основания для такой позиции. Фактически они предпринимают шаги, чтобы избежать повторения событий 70-80-х годов прошлого века. В то время американской дипломатии удалось нанести удар по отношениям Москвы и Пекина, и в Вашингтоне смогли максимально использовать это. Похоже, что Россия и Китай сделали выводы из этого инцидента. Содержание высказываний В.Путина и С.Цзиньпина подтверждает данный тезис.

По мнению российского лидера, РФ и КНР выбрали линию стратегического сотрудничества по всем направлениям. Они не скрывают и то, что этот выбор является реакцией на шаги, предпринятые США и рядом государств Европы против обеих стран. Эта сторона вопроса представляет большой интерес в контексте глобальной геополитики. Выходит, что в мире складываются два крупных геополитических лагеря, готовящиеся к «холодной войне». На этом фоне актуализируется вопрос и о том, как будут выполнять свои функции международные организации, поскольку, если наступит крупное противостояние, то решение важнейших геополитических проблем в рамках международного права может столкнуться с серьезными проблемами.

Конечно, в этом плане интерес представляет вопрос о том, в каких направлениях готовится контрреакция Западу в документах, принятых Россией и Китаем. Среди них имеется и пункт о совместном обеспечении безопасности, суверенитета и территориальной целостности России и Китая. Такая постановка вопроса вызывает беспокойство. Ведь это означает, что даже Россия и Китай видят угрозу своей безопасности и территориальной целостности. Скорее всего, это связано с возможностью распространения терроризма на территорию обеих стран. В то же время Москва и Пекин уверены, что против них готовятся кибервойна, информационная война, экономические санкции и различные провокации.

Например, в последние дни российские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты разрабатывают конкретные планы по подрыву электроэнергетического сектора. Эти сообщения подтверждают и источники в российских спецслужбах. Конечно, при вероятности наступления таких событий вполне естественно ожидать и принятия конкретных мер. Тот факт, что Россия и Китай пришли к единой позиции по координированным действиям в этом направлении, показывает, что речь идет о совместной реакции на новом уровне и в новом масштабе.

«На этом фоне крайне важной представляется и постановка вопроса о совместных практических шагах в развитии экономических систем, разработке программ, глубокой интеграции и согласовании национальных стратегий, усилении их координации. Становится очевидным, что Россия и Китай, действуя в тесном единстве и координации в связи с шагами, предпринимаемыми против них в экономической сфере, готовят ответные меры на длительный период. Конечно, перед лицом сильной экономической системы Запада такое сближение вполне нормально. Но насколько им это удастся? Сложно сказать. Основной проблемой здесь является проблема мирового порядка.

В документе, согласованном президентами России и Китая, подчеркивается необходимость объединения усилий с целью защиты совместно с государствами-единомышленниками мирового порядка. Иными словами, Россия и Китай уже убеждены, что мировой порядок рушится, и это имеет различные проявления. Например, предпринимаются попытки использовать территорию одной страны для действий против другой. Москва, конечно же, в этом контексте имеет в виду и украинский фактор. Нетрудно понять, что сюда же относится и иранский вопрос. Другой вопрос связан с углублением военного сотрудничества. Москва и Пекин полны решимости предпринять практические шаги в этом направлении. Они ориентированы на осуществление военными структурами совместных программ, в том числе на организацию совместной деятельности в области информационной безопасности.

Интерес у экспертов вызывает вопрос об использовании национальных валют, особо подчеркнутый в документе. Обе страны договорились о все большем использовании рубля и юани. Понятно, что это – не простой вопрос. Однако американские санкции, коммерческие провокации и финансовое давление становятся все более распространенными. Практически безальтернативное доминирование доллара США в мировой экономике позволяет Вашингтону обращать мировые финансы так, как он того хочет.

В связи с этим Москва и Пекин считают, что в любой момент в мировой экономической системе может произойти серьезный кризис. Именно против этого неожиданного и неприятного поворота события и говорят они об осуществлении совместных действий. В частности, ведение торговли в национальной валюте может сформировать более устойчивую систему отношений, что создаст проблемы для Америки. Следует отметить и то, что другие крупные державы, такие, как Турция и Иран, также поддерживают ведение торговли в национальной валюте. Тот факт, что Китай является одной из крупнейших экономических держав мира, дает основание полагать, что эта тенденции будет устойчивой и продолжительной.

Одним из интересных вопросов, освещенных в документе, является упор на укрепление сотрудничества между сторонами в гуманитарной сфере. Важным результатом является достижение договоренности о взаимной популяризации культур народов двух стран и развитии отношений в этой связи. Известно, что китайский язык и культура обретают все большее влияние на российском Дальнем Востоке и в Центральной Азии. По всей видимости, Россия решила сохранить контроль как над этим процессом, так и над привитием интереса к русскому языку и культуре у китайцев. Это можно регулировать с помощью общих программ.

На этом фоне очень интересен вопрос согласования российской интеграционной программы в Евразии с программой «Один пояс, один путь». Фактически Москва сосредоточилась на практических аспектах установления связи между Евразийским Экономическим Союзом и проектом «Один пояс, один путь».

Таким образом, последний визит китайского лидера в Россию можно рассматривать символически как образование «нового социалистического лагеря». Китай неоднократно заявлял, что развивается по особой модели социализма. Если и Россия решила действовать с ним совместно, то речь фактически идет о формировании «нового социалистического альянса». Это – модель, отличная от модели СССР. Если в СССР единственной доминирующей силой была Россия, то теперь сама Россия намерена шагать вместе с Китаем, который представляется наиболее успешным в области социализма и обладает сильной экономикой.

Действительно, если есть такой проект, то он может изменить облик мира. Тогда глобальные геополитические процессы обретут новую динамику. Трудно сказать, выиграет или нет от этого человечество в целом. Но в любом случае откроются широкие возможности для формирования нового мирового порядка».

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