NEXT TV. Анар Мамедханов: «Армия должна быть элитой нашего народа» - ВИДЕО

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NEXT TV – это мультимедийный проект, созданный командой 1news.az и состоящий из нескольких познавательных рубрик, у каждой из которых есть свой определенный посыл.

В рубрике Mövqe люди разных профессий рассуждают на различные интересные и волнующие всех темы, высказывая свое независимое мнение. Именно в рамках этой рубрики NEXT TV публикует яркие и запоминающиеся высказывания, которые и сегодня не теряют своей актуальности, значительности и важности.

Героем рубрики Mövqe стал ушедший из жизни в апреле 2011 года общественный деятель, капитан легендарной команды КВН «Парни из Баку» Анар Мамедханов, размышляющий на тему азербайджанской армии – по его мнению, армия должна быть элитой нашего народа.

Отметим, что своими мыслями об армии А.Мамедханов поделился на одном из заседаний Милли Меджлиса в 2001 году.

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Феликс Вишневецкий