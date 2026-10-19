Токаев поставил задачи по повышению готовности ВС Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по повышению готовности вооруженных сил и качества подготовки войск. Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Айткурманом Омарбековым и заместителем министра обороны Татьяной Савельевой.

«По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по повышению готовности вооруженных сил и качества подготовки войск, финансовому обеспечению приоритетных потребностей армии и рациональному использованию бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, президент заслушал доклады о состоянии боевой и мобилизационной готовности армии, а также о финансовом обеспечении боевой подготовки. Отдельное внимание было уделено совершенствованию системы военного управления, повышению оперативности принятия решений и готовности войск к выполнению поставленных задач.

Кроме того, обсуждались вопросы мобилизационного планирования, подготовки военного резерва, финансирования программ развития армии и повышения эффективности использования бюджетных средств.

Ранее Токаев заявил на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС, что в Казахстане началась работа по реформированию вооруженных сил и формированию армии нового образца. По его словам, армия республики должна соответствовать современным требованиям и быть готовой дать отпор любой угрозе.

Источник: ТАСС