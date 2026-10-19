Нетаньяху пригрозил противникам Израиля новыми мощными ударами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил одну из баз израильских ВВС и пригрозил оттуда новыми мощными ударами по противникам его страны.

"Я нахожусь на одной из баз ВВС. Я пообщался с командиром базы и остался под впечатлением от уровня готовности, решимости и способности нанести удар по нашим врагам, когда это потребуется", - заявил Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства.

"Я говорю нашим врагам: не испытывайте нас. Вы получите удары еще более мощные, чем те, которые вы получали до сих пор. И все мы знаем, каких колоссальных успехов мы добились благодаря нашим отважным летчикам, нашим наземным командам, Армии обороны Израиля и правительству Израиля", - добавил он.

Ранее Нетаньяху несколько раз утверждал, что Израиль может подвергнуться ударам противников перед парламентскими выборами, назначенными на 27 октября. Днем ранее он представил обновленную концепцию национальной безопасности Израиля, сделав акцент на важности нанесения превентивных ударов по противникам.

Источник: ТАСС