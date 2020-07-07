NEXT TV. Чингиз Абдуллаев о взяточничестве: «Все начинается с семьи…» - ВИДЕО

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NEXT TV – это мультимедийный проект, созданный командой 1news.az и состоящий из нескольких познавательных рубрик, у каждой из которых есть свой определенный посыл.

В рубрике Mövqe люди разных профессий рассуждают на различные интересные и волнующие всех темы, высказывая свое независимое мнение. Именно в рамках этой рубрики NEXT TV публикует яркие и запоминающиеся высказывания, которые и сегодня не теряют своей актуальности, значительности и важности.

Героем рубрики Mövqe стал народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, размышляющий на тему взяточничества – по мнению писателя, все начинается с семьи.

Полную версию мнения Ч.Абдуллаева о взяточничестве смотрите ниже.

Феликс Вишневецкий