Студентка из Азербайджана победила в международном конкурсе и выступила в Гарварде

19-летняя Айла Ахмедова из Азербайджана стала одной из трех победительниц международного конкурса эссе Harvard German American Conference Essay Competition и получила приглашение выступить в качестве спикера на конференции в Гарвардском университете в США.

Как сообщает 1news.az, Ахмедова вошла в число победителей по итогам международного отбора, в котором участвовали несколько сотен человек. Два других победителя представляли Германию. По словам девушки, она, вероятно, стала первой представительницей Азербайджана, добившейся такого результата в рамках этого конкурса.

Айла Ахмедова обучается по программе международных отношений в Университете АДА, где её средний балл составляет 4,0 из 4,0. Помимо учебы, она работает младшим консультантом в отделе изменения климата и устойчивого развития международной компании, а также ассистентом преподавателя по микроэкономике.

Кроме того, Ахмедова основала International Collegiate Research Review - академический журнал, предоставляющий молодым исследователям возможность публиковать свои научные работы. Она также входит в департамент международных отношений Европейского молодёжного парламента.

Победу в конкурсе ей принесло эссе, представленное в категории Global Affairs & Politics («Международные отношения и политика»). В своей работе девушка изложила собственный взгляд на актуальную проблему международной повестки.

По ее словам, она регулярно изучает возможности участия в международных конкурсах и конференциях, особенно связанных с Гарвардским университетом, поскольку давно мечтает продолжить там образование.

Harvard German American Conference проводится в Гарварде с 2008 года и посвящена трансатлантическим отношениям, а также актуальным вопросам международной политики.

Во время поездки в США девушка также встретилась с представителем приемной комиссии Гарвардской школы Кеннеди, где обсудила свои планы на дальнейшее обучение и подготовку к поступлению.

В будущем она намерена подать документы на магистерскую программу Master in Public Policy, направленную на подготовку специалистов в области государственной политики.

По словам Айлы Ахмедовой, возможность выступить в Гарварде в 19 лет стала для нее важным профессиональным и академическим опытом, а также приблизила ее к давней цели - стать студенткой одного из ведущих университетов мира.