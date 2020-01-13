Новая азербайджанская команда КВН отправляется покорять фестиваль «КиВиН-2020» - ФОТО

В Сочи дан старт 31-му Международному фестивалю «КиВиН-2020», являющемуся самым крупным слетом команд, играющих в легендарную игру.

Фестиваль проводится в Сочи ежегодно, в этом году, как обычно, он пройдет в два тура. Гала-концерт состоится 23 января. Там выступят команды, прошедшие отбор в главные лиги – высшую и премьер.

Азербайджан в последние годы является постоянным участником этого крупного события. Благодаря Азербайджанскому Клубу Веселых и Находчивых наши команды с большим успехом представляют свое творчество на сцене фестиваля, расширяя границы сотрудничества с популярными лигами разных городов.

Напомним, что команда «Сборная Баку» представляла Азербайджан на фестивале в Сочи 4 раза подряд – с 2013 по 2017 годы. Получив хороший старт и набравшись опыта в Азербайджанской лиге КВН, ребята разбежались по самостоятельным проектам. Часть участников пробует силы в проекте «Как по маслу» в Лиге Смеха (Украина), Иса Рагимов занимается авторскими проектами и регулярно выступает в стендап клубах Москвы, работает ведущим мероприятий, а Нариман Алиев стал оперным певцом и работает в театре в Екатеринбурге. Еще один известный бакинец из «Сборной Баку» - Алик Джафаров выступает в команде «Планета Сочи» в Высшей лиге.

В этом году Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых командировал в Сочи новый коллектив – команду «Сборная телевизионных ведущих».

Новый концепт – новые звезды, новая страница в истории азербайджанского КВН, но некоторые участники команды успели стать чемпионами в Баку, другие засветились со «Сборной Баку» на Первом канале.

Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых выражает благодарность Министерству молодежи и спорта за всестороннюю поддержку.

В.Ф, Г.Р.