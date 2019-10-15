Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Нурсултан Назарбаев предложил разработать программу «Тюркское видение 2040».

По его словам, пришло время перейти на новый уровень.

«Этим мы дадим новый импульс сотрудничеству», - сказал он, выступая на саммите Совета тюркоязычных государств в Баку.

Нурсултан Назарбаев также предложил переименовать Совет в Организацию тюркских государств.

«Можно повысить Совет до уровня Организации. В этой связи наш Совет можно будет назвать Организацией тюркских государств», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.