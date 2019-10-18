О чем договорились Турция и США: Детали соглашения - ФОТО - ВИДЕО

Основные детали договоренности по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат, достигнутой по итогам турецко-американских переговоров 18 октября в Анкаре, распространены сегодня турецкими медиа.

Как сообщает Sabah, соглашение из 13 пунктов предусматривает полный вывод из приграничных с Турцией сирийских районов военизированных «Отрядов народной самообороны» (YPG) - сирийского ответвления террористической организации РКК, а также полное изъятие ее тяжелого вооружения и уничтожение военной инфраструктуры. Турция отводит на это 120 часов (пять суток), приостанавливая начавшуюся 9 октября антитеррористическую операцию «Источник мира».

В то же время стороны продолжают борьбу с террористической организацией ИГИЛ в северо-восточном регионе Сирии. При этом обеспечивается безопасность мирных жителей населенных пунктов, где будет создана зона безопасности. Контролировать зону безопасности будет турецкая армия.

Отмечается, что признавая законную обеспокоенность Турции в связи с безопасностью своих южных границ, США совместно с Турцией готовы защищать территорию НАТО от всех видов угроз. В документе подчеркивается, что Турция и США уважают территориальную целостность Сирии и выступают за политическое урегулирование на основе соответствующей резолюции СБ ООН.

Вашингтон отменяет все санкции в отношении Анкары.

Ф.Багирова