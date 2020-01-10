«Об изнанке сценической жизни». Фарид Казаков представил первый моноспектакль в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

7 января в Центре современного искусства "Yarat" прошёл первый хореографический моноспектакль в Азербайджане.

Главным актёром спектакля стал известный танцор, обладатель национальной премии Азербайджана, выпускник Бакинской академии хореографии, победитель и обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов Фарид Казаков. Режиссёром спектакля является Луиза Air – российский режиссёр, работающий с известными актёрами, такими как Николай Лебедев, Никита Кукушин, Ян Цапник и другими.

Премьера первого моноспектакля в Азербайджане прошла с аншлагом и сопровождалась бурными аплодисментами со стороны зрителей. Фарид Казаков признается, что режиссёр спектакля раскрыла его совсем с другой стороны – стороны драматического актёра.

"Мой год начался с творческого подарка для всех жителей Баку. Российский режиссёр Луиза Air поставила на меня моноспектакль "Энуэмент". Энуэмент – это возврат в прошлое и разговор с собой. Всем иногда хочется вернуться в прошлое и рассказать себе, что ждёт его в будущем. Предостеречь о зависти и славе, о триумфах и физических травмах. В этом моноспектакле я разделил пространство на сцену (выступления, аплодисменты и ликующие зрители), а также на закулисье (боль, ушибы, травмы и завистники). Показал зрителям изнанку сценических декораций.

Хочу сказать, что я предстал в совершенно новых образах и очень рад, что зрителям они пришлись по душе! Был аншлаг... Приехали журналисты с таких информационных порталов и теле-каналов, как: 1news.az, Az.tv, CBC, Ictimai. Зал был настолько заполнен, что опоздавшим зрителям пришлось смотреть спектакль стоя. Это дорогого стоит! Я очень дорожу таким вниманием зрителей и любовью ко мне.

На спектакле присутствовали видные фигуры азербайджанского бомонда. Одним из них был известный азербайджанский вокалист Гасым Халилов, который после спектакля поделился своим мнением о моём исполнении и самом спектакле. Он сказал: "Премьера моноспектакля с участием всего одного, очень талантливого актёра-танцора Фарида Казакова оставила самые замечательные впечатления. Актер создал собирательный образ, в котором были воплощены множество творческих людей, посвятивших себя своему любимому искусству! Я могу с профессиональной уверенностью заявить, что Фарид Казаков – явление высокого многогранного таланта в нашем культурном обществе, это один из творческих самородков нашего времени. Помимо того, что он великолепно владеет пластикой своего тела, он является великолепным драматическим актёром, который мимикой своего лица и движением тела передавал переживания, сомнения, отчаяния различных артистических образов. Фарид Казаков еще много раз прославит Азербайджан! Желаю ему удачи и творческих успехов!"

Хочу сказать, что очень дорожу признанием таких профессиональных людей! Очень много сил ушло на работу над премьерой, но мне никогда не жалко ни своих сил ни времени, для того чтобы радовать своего зрителя!

Этот год начался с хороших новостей и событий. Меня пригласили на телевизионные каналы, такие как: Mag (Muasir Azerbaijan Genci), Medeniyyet TV, я дал интервью информационному порталу "Москва-Баку". Совсем недавно мне пришло письмо от организаторов "World Beauty Congress", представляющих уникальную Международную премию "Most Fashionable Awards" о том, что по результатам голосований в социальных сетях и выбору жюри я попал в 5-ку лучших танцоров Азербайджана! Меня пригласили 5 февраля на торжественное награждение этой премии!» - поделился танцор.

Отметим, что в прошлом году Фарид Казаков был удостоен Национальной премии Азербайджана, как самый профессиональный молодой танцор Азербайджана, а также на недавно прошедшей ежегодной престижной премии Азербайджана «Trend of the Year 2019» Фарида Казакова признали «Самым успешным танцором 2019 года».

1news.az