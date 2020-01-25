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Официальные лица Азербайджана ведут переговоры с Турцией для оказания помощи после землетрясения

Сегодня в 15:07 ~ 1 минута на чтение 129
Официальные лица Азербайджана ведут переговоры с Турцией для оказания помощи после землетрясения

Официальные лица Азербайджана ведут переговоры с турецкими коллегами для оказания помощи и решения технических проблем в связи с мощным землетрясением на востоке Турции. 

Как сообщили 1news.az в Кабинете министров Азербайджана, консультации ведутся на разных уровнях – посредством посольства Азербайджана в Турции и напрямую.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло вечером 24 января в районе города Сивридже турецкой провинции Элазыг. В результате землетрясения погибли 22, пострадали 1015 человек. 39 человек были извлечены из-под завалов.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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