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Пакистан принял резолюцию в связи с территориальной целостностью Азербайджана

22 Февраля, 2020 в 23:00 ~ 2 минуты на чтение 179
Пакистан принял резолюцию в связи с территориальной целостностью Азербайджана

Ассамблея провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана приняла резолюцию, в которой выражается уважение к территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает МИД Азербайджана, в резолюции Ассамблея провинции Хайбер-Пахтунхва высоко оценивая стратегическое партнерство между Пакистаном и Азербайджаном, основанное на взаимное уважение, доверие и взаимопонимание, подчеркивает, что между двумя странами есть общие культурные ценности, общий подход к региональным и глобальным вопросам, а также тесное сотрудничество в международном контексте. С удовлетворенностью отмечается принципиальная позиция Азербайджана в связи с урегулированием проблемы Джамму и Кашмир Пакистана на основе норм и принципов международного права, а также активное участие страны в Контактной группе Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру.

Ассамблея, в очередной раз выражая поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, решительно осуждает геноцид, совершенный вооруженными силами Армении против мирного населения 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, а также невыполнение резолюций ОИС и ООН. Ассамблея также выражает поддержку Азербайджану в направлении мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Ассамблея заявляет, что до того как Армения не освободит оккупированные территории Азербайджана, и таким образом между этими странами не воцарится мир, с Арменией не будут налажены дипломатические связи.

Отметим, что Хайбер-Пахтунхва одна из четырех административных провинций Пакистана, и находится на северо-западе страны. Ассамблея провинции однопалатный законодательный орган, в котором представлены 145 членов, избираемых на пятилетний срок.

Комитет по внешним связям Пакистана в 2012 году, а также Постоянная комиссия по иностранным делам Национальной ассамблеи Пакистана в 2017 году приняли резолюции, признающие Ходжалинский геноцид, выражающие поддержку территориальной целостности Азербайджана, требующие немедленного вывода ВС Армении из оккупированных территорий Азербайджана.

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