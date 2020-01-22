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Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего голливудского продюсера – ФОТО

Сегодня в 12:28 ~ 2 минуты на чтение 545
Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего голливудского продюсера – ФОТО

52-летняя американская актриса Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс поженились на закрытой церемонии в Малибу.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, тайное бракосочетание состоялось 20 января - отмечается, что П.Андерсон и Дж.Питерс уже встречались более 35 лет назад и, воссоединившись несколько месяцев назад, держали свои отношения в секрете.

Отмечается, что в свое время пара рассталась из-за 22-летней разницы в возрасте, которая спустя 30 лет не помешала им вновь быть вместе – отметим, что брак стал пятым для них обоих.

«Повсюду красивые девушки. Я мог бы найти себе избранницу, но в течение 35 лет я хотел видеть рядом с собой только Памелу. Она делает меня диким в хорошем смысле этого слова и вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», - цитирует The Hollywood Reporter голливудского кинопродюсера, который отмечает, что его супруга «до сих пор не понимает своего полного потенциала, и ей еще предстоит светить по-настоящему».

«В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно», - подчеркивает 74-летний Джон Питерс.

В свою очередь, Памела Андерсон называет себя счастливой женщиной и отмечает, что сегодня она и ее избранник, который всегда был рядом и никогда не подводил ее, готовы к отношениям: «Мы любим друг друга безусловно».

Джон Питерс является продюсером таких фильмов как «Бэтмен», «Иствикские ведьмы», «Человек из стали», «Звезда родилась» и т.д.

Джон Питерс и Памела Андерсон на премьере фильма «Бэтмен», 1989 год

В.Ф, Г.Р.

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