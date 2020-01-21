Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса

Многонациональное законодательное собрание (парламент) Боливии, большинство в котором занимают члены Движения к социализму Эво Моралеса, приняло на фоне протестов в зале отставку свергнутого президента Эво Моралеса, формально открывая путь для передачи президентской власти в стране.

"Многонациональное законодательное собрание принимает отставку Эво Моралеса и Альваро Гарсии Линеры с постов президента и вице-президента многонационального государства Боливии", - говорится в сообщении сената в Twitter.

Заседание парламента возглавляла спикер сената, исполняющая обязанности главы заксобрания, Ева Копа. Она зачитывала прошение Моралеса об отставке на фоне гневных протестов со стороны консервативного меньшинства, которое поддерживает временного президента Жанин Аньес.

Как заявил специалист по конституционному праву Марко Бальдивиесо, действия парламента лишены смысла, поскольку конституционная передача власти Аньес произошла более двух месяцев назад.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.

РИА Новости