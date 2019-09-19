Пашинян анонсировал существенный рост военных расходов

Расходы на оборону в Армении существенно возрастут в соответствии с проектом госбюджета на 2020 год.

Об этом сообщил премьер Никол Пашинян на бюджетных слушаниях в парламенте, сообщают армянские СМИ.

В соответствии с проектом основного финансового документа страны, расходы на оборону в 2020 году вырастут на 25,3% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В прошлом году военные расходы страны составили 609 миллионов долларов.

По словам премьера, в плане наращивания оборонного бюджета есть некоторые законодательные ограничения – они не должны превышать 4% ВВП страны.

«Но вместе с тем должен констатировать, что в 2020 году планируются расходы, которые будут построены немного по другой логике», - отметил Пашинян.

А.А.