Илон Маск выпустил свою «Одиссею», созданную ИИ - ВИДЕО

Компания xAI, основанная Илоном Маском, представила первый эпизод ИИ-адаптации «Одиссеи» Гомера, созданной с помощью инструмента Grok Imagine.

Как сообщает 1news.az, семиминутный видеоролик опубликован на официальной странице Grok Imagine в социальной сети X. Проект создан в сотрудничестве со студией Wonder Studios и режиссером Девом Уокером (Dev Walker).

Напомним, что Илон Маск объявил о намерении создать собственную экранизацию «Одиссеи» в июле 2026 года, после неоднократной критики одноименного фильма Кристофера Нолана. В частности, он выступал против кастинговых решений режиссера, включая выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, и обвинял его в стремлении соответствовать критериям разнообразия при выдвижении на премию «Оскар».

И.Маск пообещал, что созданный с помощью Grok Imagine полнометражный фильм будет исторически достоверным и сохранит верность произведению Гомера. Его выход планировался до конца 2026 года.

Отметим, что пока опубликован лишь первый семиминутный эпизод. Создатели не сообщили, сколько серий будет в проекте и когда выйдет продолжение.

Подчеркнем, что публикация вызвала преимущественно негативную реакцию в социальных сетях. Пользователи раскритиковали неестественные движения персонажей, диалоги и отсутствие эмоциональной выразительности. Некоторые назвали ролик «полным мусором» и усомнились в его художественной ценности.

Критика также связана с заявлением И.Маска о намерении создать исторически достоверную экранизацию. В частности, обозреватели обратили внимание на то, что персонажи говорят по-английски, а показанные события не вполне соответствуют сюжету произведения Гомера. При этом сам проект пока ограничивается первым семиминутным эпизодом.