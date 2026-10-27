Молодой человек скончался от травм, полученных в ДТП

Житель Нефтечалинского района, получивший травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, скончался в медицинском учреждении.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Миль-Муганское бюро агентства APA, авария произошла накануне в Нефтечалинском районе. В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадал Хаджибаба Ахмедли, 2005 года рождения, проживавший в селе Кюркенд.

Молодого человека госпитализировали, однако спасти его не удалось: он скончался от полученных травм.

По факту происшествия проводится расследование.