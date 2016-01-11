Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 ноября посетит Баку и примет участие в открытии саммита религиозных лидеров мира, сообщила в понедельник пресс-служба предстоятеля.

«Четырнадцатого ноября святейший патриарх Кирилл посетит Баку, где примет участие в открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира. В рамках визита предстоятель Русской православной церкви также совершит малое освящение кафедрального собора святых Жен-Мироносиц города Баку», - сообщили в пресс-службе.

В Баку 14-15 ноября состоится II саммит религиозных лидеров мира. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. Организаторами саммита выступают управление мусульман Кавказа и руководство Азербайджана.

1news.az