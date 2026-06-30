Норвегия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с Бразилией
Норвегия пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв Кот-д'Ивуар.
Матч на стадионе AT&T Stadium завершился победой норвежской сборной со счётом 2:1.
Счёт в игре был открыт на 39-й минуте — отличился Антонио Нуса, выведя Норвегию вперёд перед перерывом.
Во втором тайме команда Кот-д'Ивуара сумела сравнять счёт благодаря голу Амада Диалло на 74-й минуте. Однако за четыре минуты до конца основного времени Эрлинг Холанд вновь вывел норвежцев вперёд, забив победный мяч.
Победа позволила сборной Норвегии выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где её следующим соперником станет сборная Бразилии.
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