Норвегия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с Бразилией

Норвегия пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв Кот-д'Ивуар.

Матч на стадионе AT&T Stadium завершился победой норвежской сборной со счётом 2:1.

Счёт в игре был открыт на 39-й минуте — отличился Антонио Нуса, выведя Норвегию вперёд перед перерывом.

Во втором тайме команда Кот-д'Ивуара сумела сравнять счёт благодаря голу Амада Диалло на 74-й минуте. Однако за четыре минуты до конца основного времени Эрлинг Холанд вновь вывел норвежцев вперёд, забив победный мяч.

Победа позволила сборной Норвегии выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где её следующим соперником станет сборная Бразилии.