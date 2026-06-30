В Азербайджане не выращивают бройлерных кур с использованием гормонов - AQTA

В Азербайджане не выращивают бройлерных кур с использованием гормонов.

Об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли в совместном интервью информационному агентству Trend и телеканалу “Xəzər TV”.

По словам Тахмазли, утверждения о том, что при интенсивном выращивании бройлерных кур в Азербайджане используются гормоны, не соответствуют действительности.

«Иногда в СМИ пытаются сформировать мнение, что в птицеводческой отрасли Азербайджана якобы существуют проблемы с качеством и безопасностью продукции. Хочу подчеркнуть, что это не соответствует действительности. Прежде всего, эти предприятия находятся под государственным контролем.

Второй важный момент заключается в том, что в соответствии с требованиями законодательства о безопасности пищевых продуктов также осуществляется государственный контроль за безопасностью кормов. Помимо гормонов, периодически поднимается вопрос использования антибиотиков в кормах и питьевой воде для птицы.

В этом контексте суть нашей концепции “Единое здоровье” заключается в том, что обеспечение безопасности кормов одновременно означает и безопасность мяса птицы и яиц. В настоящее время во всех действующих птицеводческих хозяйствах Азербайджана осуществляется государственный контроль», — отметил он.

Глава AQTA также сообщил, что на сегодняшний день проведено около 163 государственных контрольных мероприятий в почти 100 птицеводческих предприятиях, и в 85 случаях были выявлены нарушения различных нормативно-правовых актов.

«Кроме того, мы провели более 300 лабораторных экспертиз. Хочу заявить однозначно: ни в одном из лабораторных исследований не было выявлено фактов наличия остатков антибиотиков или гормонов ни в мясе птицы, ни в яйцах», — добавил он.