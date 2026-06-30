Россияне пересаживаются на велосипеды на фоне топливного кризиса

Россияне стали чаще покупать велосипеды на фоне топливного кризиса. В июне продажи велосипедов на платформе CDEK.Shopping выросли на 131% по сравнению с маем, а выручка — на 263%, сообщили «Афише» в компании.

Наиболее востребованными оказались горные велосипеды, на которые пришлось 54% всех заказов. Лидером по продажам стал немецкий бренд Cube (48,65% заказов). В тройку также вошли Canyon и Scott. «Афиша» со ссылкой на аналитиков пишет, что рост спроса связан не только с началом летнего сезона, но и с тем, что все больше покупателей рассматривают велосипед как альтернативу личному транспорту.

Рост продаж совпал с трудностями с покупкой бензина. После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам власти начали вводить ограничения на продажу топлива. Полные или частичные ограничения на отпуск топлива действовали в 40 регионах, а перебои с его наличием затронули более 80 субъектов России. Трудности с обеспечением топливом подтвердил Владимир Путин. «Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти», — сказал он в воскресенье.

За три недели июня бензин подорожал на 5% — больше, чем любой полный месяц с мая 2018 года, а с начала года рост цен достиг почти 10%, чего не было ни разу последние 14 лет. По данным Energy Intelligence, после усиления атак на НПЗ выпуск бензина сократился на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как в летний период внутреннее потребление составляет около 110 тыс. тонн ежедневно. Bloomberg сообщал, что в мае ВСУ совершили рекордные 30 атак на объекты нефтяной инфраструктуры. В результате, по оценке Energy Intelligence, в начале июня объем нефтепереработки в России опустился ниже 4 млн баррелей в сутки — минимального уровня за 21 год. При этом простаивала почти треть мощностей НПЗ — 2,14 млн баррелей в день.