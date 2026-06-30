Новое в WhatsApp: пользователи смогут скрыть номера телефонов

WhatsApp вводит систему имен пользователей, которая позволит общаться без раскрытия номера телефона. Компания Meta объявила, что в ближайшие месяцы начнет постепенно внедрять новую функцию по всему миру.

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут выбрать уникальное имя пользователя, которое будет использоваться вместо номера телефона при первом контакте с другими людьми или компаниями.

По замыслу разработчиков, это повысит уровень конфиденциальности, поскольку номер больше не будет автоматически отображаться, например при вступлении в большие групповые чаты или при первом сообщении незнакомому собеседнику.