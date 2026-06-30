Тело Хаменеи доставят в Ирак для проведения отдельных церемоний прощания

Тело верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов вооруженных сил США и Израиля, будет доставлено в Ирак, где для мусульман-шиитов будут организованы церемонии прощания.

Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на брифинге в Тегеране.

По его словам, власти двух стран уже провели "необходимые консультации по вопросам, связанным с церемониями", а в Ираке для координации с иранской стороной был сформирован специальный комитет. В свою очередь Али Акбар Пурджамшидиан, секретарь штаба по организации церемоний прощания и похорон, в ходе пресс-конференции пояснил, что тело аятоллы будет отправлено в Ирак 8 июля.

Иракские города Кербела и Наджаф, куда поочередно будет доставлено тело Али Хаменеи, считаются священными у шиитов.