Байрамов обсудил с главой ICMP судьбу пропавших без вести азербайджанцев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Катрин Бомбергер, которая находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в МИД, в ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ICMP, вопросы установления судеб пропавших без вести азербайджанцев, а также роль международного взаимодействия в решении этой гуманитарной проблемы.

Байрамов отметил, что вследствие военной агрессии Армении судьба около 4 тысяч граждан Азербайджана до сих пор остается неизвестной. По его словам, выяснение их участи остается одним из ключевых приоритетов для страны.

Глава МИД также подчеркнул, что предоставление Арменией полной информации о местах массовых захоронений и карт заминированных территорий имеет важное значение для установления судеб пропавших без вести.