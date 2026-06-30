 В Баку открылась красочная экспозиция Gulnar Art Studio под названием «Разные взгляды» - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Баку открылась красочная экспозиция Gulnar Art Studio под названием «Разные взгляды» - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
В Баку открылась красочная экспозиция Gulnar Art Studio под названием «Разные взгляды» - ФОТО

 В галерее D’Art, расположенной в "Баку Белый город", состоялось открытие выставки «Fərqli baxışlar» («Разные взгляды»), организованной Gulnar Art Studio под руководством члена Союза художников и преподавателя школы №6 Гюльнары Алиевой.

Экспозиция объединила работы учеников студии разных возрастов — от самых юных авторов до молодых художников, уже уверенно осваивающих профессиональные художественные техники. Посетителям были представлены не только живописные полотна и графические работы, но и абстрактные скульптуры, создавшие особое пространство для творческого диалога.

Как отметила Гюльнара Алиева, уже два года студия ведёт активную деятельность, помогая детям и молодёжи раскрывать свои способности и искать собственный художественный язык.

По её словам, главной идеей выставки стало стремление показать особый взгляд детей на окружающий мир — искренний, свободный и непохожий на привычное восприятие взрослых.

«Существуют выставки, где произведения объединены одной темой, но в нашем проекте каждая работа отличается и по содержанию, и по технике исполнения. Для нас было важно раскрыть внутренний мир детей, показать их индивидуальность, их мечты, желания и собственное видение мира. Мы лишь направляли их и поддерживали на этом пути», — подчеркнула она.

Возраст участников составил от 5 до 21 года. Самые младшие художники работали акварелью и карандашом, а старшие ученики представили произведения, выполненные маслом, а также работы в жанре академического рисунка.

Название выставки стало отражением её основной идеи: несмотря на то, что все мы живём в одном мире, каждый человек воспринимает его по-своему. Именно разнообразие взглядов, чувств и художественных решений делает искусство живым и многогранным. Главное - искусство не только позволяет увидеть красоту, но и учит чувствовать, размышлять и лучше понимать друг друга.

В рамках открытия своими впечатлениями также поделились директор и основатель D’Art Gallery, искусствовед Диляра Музаффарли, организатор международных выставок Art for Cultural Diplomacy Ислам Бахшалиев, директор лицея №6 имени Тофика Исмаилова города Баку Гюльшан Оруджева и другие выступающие. Они отметили важность поддержки творческого развития подрастающего поколения, создания условий для самовыражения детей и раскрытия их потенциала через искусство.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией вручения дипломов участникам выставки.
«Разные взгляды» стали не просто художественной экспозицией, а пространством, где каждый автор смог рассказать собственную историю — через цвет, линии, форму и вдохновение.

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