В Пакистане 14 детей погибли при обрушении крыши учебного центра

В городе Лахор в Пакистане при обрушении крыши учебного центра погибли 14 детей, сообщает местный телеканал Ary News.

Самому младшему погибшему пять лет, а старшей — 16.

Как пишет Ary News, в момент обрушения в центре находились около 35 детей, из-под завалов уже извлекли 20 детей и одного учителя.

Двенадцать детей были госпитализированы. По данным пресс-секретаря Минздрава Фарука Ахмеда, они находятся в критическом состоянии.

Полиция арестовала двух братьев — владельцев учебного центра. Всего по делу о халатности задержаны пять человек, поиски еще одного совладельца продолжаются.

Предварительно, причиной обрушения могли стать строительные работы на крыше одноэтажного здания — туда добавляли грунт и другие материалы, из-за чего нагрузка на конструкцию увеличилась.