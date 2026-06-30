 По инициативе Лейлы Алиевой в Говсане в пользование жителей передан новый общественный пляж - ФОТО | 1news.az | Новости
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По инициативе Лейлы Алиевой в Говсане в пользование жителей передан новый общественный пляж - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
По инициативе Лейлы Алиевой в Говсане в пользование жителей передан новый общественный пляж - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в поселке Говсан Сураханского района передан в пользование жителей новый образцовый общественный пляж. Бесплатное место отдыха, охватывающее территорию площадью около 5 гектаров, является седьмым по счету образцовым общественным пляжем, созданным Общественным объединением IDEA.

Для комфортного и безопасного отдыха жителей на пляжных территориях размещены спасательные пункты Министерства по чрезвычайным ситуациям, навесы, кабины для переодевания и душевые кабины, санитарные узлы, беседки, шезлонги и мусорные контейнеры, созданы игровые площадки, которые полностью готовы к использованию.

С целью обеспечения доступности для лиц с инвалидностью, для беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями к воде и пунктам на пляже построены специальные дорожки и пандусы, ближайшая к пляжной территории стоянка выделена для лиц с инвалидностью специальной разметкой.

Вход на территорию пляжа и все созданные возможности предусмотрены для полностью бесплатного использования. Образцовые общественные пляжи IDEA направлены на поощрение экологической и социальной ответственности в обществе.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой, ранее запущенные прибрежные территории в столичных поселках Шых, Горадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль были благоустроены и созданы образцовые общественные пляжи. С новым пляжем, сданным в пользование в поселке Говсан, их число доведено до семи.

Общественное объединение IDEA, пожелав всем приятного отдыха в морской сезон, призвало каждого уделять внимание чистоте побережий, не загрязнять окружающую среду, соблюдать правила безопасности на воде и вести себя осмотрительно во время отдыха для того, чтобы всегда иметь возможность наслаждаться дарованными природой красотами и созданными условиями.

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