В Азербайджане расширен перечень специальностей профобразования
В "Классификацию специальностей профессионального образования", утвержденную постановлением Кабинета министров №178 от 31 октября 2011 года, внесены изменения.
Как сообщает 1news.az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, в классификацию добавлены новые специальности:
- "Планирование и организация мероприятий", "Продажи и маркетинг", "Организация закупок";
- "Мехатроника", "Системы цифрового управления производством";
- "Управление цифровым контентом", "Дизайнер 3D цифровых игр";
- "Техник по защите растений и фумигационным работам";
- "Геодезия и картография";
- "Технологии переработки пищевых продуктов";
- "Специалист по цифровому строительству";
- "Техник по электрическим счетчикам".