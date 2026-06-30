В Азербайджане расширен перечень специальностей профобразования

В "Классификацию специальностей профессионального образования", утвержденную постановлением Кабинета министров №178 от 31 октября 2011 года, внесены изменения.

Как сообщает 1news.az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в классификацию добавлены новые специальности:

- "Планирование и организация мероприятий", "Продажи и маркетинг", "Организация закупок";

- "Мехатроника", "Системы цифрового управления производством";

- "Управление цифровым контентом", "Дизайнер 3D цифровых игр";

- "Техник по защите растений и фумигационным работам";

- "Геодезия и картография";

- "Технологии переработки пищевых продуктов";

- "Специалист по цифровому строительству";

- "Техник по электрическим счетчикам".