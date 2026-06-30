Задержан водитель, устроивший опасную езду у школы в Баку - ВИДЕО

Видеозапись опасного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего перед полной средней школой №75 в посёлке Забрат Сабунчинского района, была изучена соответствующими органами, сообщил patrul.az.

На кадрах видно, как водитель автомобиля Mercedes-Benz с госномером 10-VP-389 двигался на высокой скорости, не соответствующей условиям улицы, вошёл в поворот, потерял управление, несмотря на попытку торможения, и сбил стоявший у дороги велосипед. Инцидент вызвал общественное беспокойство, поскольку в момент происшествия в районе находилось большое количество детей.

Сообщается, что после проведённой проверки полицией была установлена личность водителя, и в его отношении были приняты предусмотренные законом меры.