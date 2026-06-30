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Наследие UFC: когда октагон работает на страну

First News Media22:00 - 30 / 06 / 2026
Наследие UFC: когда октагон работает на страну

Второй турнир UFC в Баку стал важным не только с точки зрения спорта, но и как продолжение стратегии Азербайджана по развитию спортивного туризма и укреплению международного имиджа.

Во-первых, его проведение в столице Азербайджана в очередной раз закрепило страну на карте мирового MMA. Согласно соглашению, подписанному между UFC и Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также компанией Baku City Circuit, турниры серии UFC Fight Night будут ежегодно проходить в Баку как минимум до 2028 года. Огромную роль тут сыграл и успешный дебютный турнир 2025 года. Помимо международного продвижения страны, проведение тут UFC способствует и новым возможностям, которые появляются у азербайджанских бойцов. Если в прошлом году это был один боец (Тофик Мусаев), то в этом сразу двое. О дебюте Фармана Гасанова стало известно еще весной, а новость о выступлении на турнире Тахира Абдуллаева пришла незадолго до турнира. В шести последних поединках в различных организациях он одержал пять побед, потому не желал портить себе статистику. Досрочная победа в поединке полусреднего веса против бразильца Джеферсона Насименто, возможно, стала одной из важнейших для Тахира в карьере. В его контракте еще прописано 3 боя, которые он постарается провести также резво, как и дебютный.

ТАХИР АБДУЛЛАЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БОЕЦ ММА

«Не сказал бы, что бой был грязный. Я ожидал, что соперник будет убегать. Если бы он не убегал, я бы вырубил его уже в первом раунде. То, что бой проводился в Азербайджане, мне, конечно, помогло. Получал много энергии. Проиграть на глазах у родной публики было нельзя».

На такой же волне провел свой поединок с американцем Эриком Ноланом Фарман Гасанов. Отличием был лишь тот факт, что победителя пришлось определять судейским решением по итогам трех раундов. Перейдя в ММА, Фарман провел уже четыре поединка и во всех одержал победу. Ранее он выступал на октагоне в рамках LFA. Контракт с UFC также рассчитан на 4 боя с дальнейшей возможностью продления. Первый бой указал на сильные стороны Фармана и ответил на ряд вопросов относительно того, какие компоненты необходимо улучшать.

ФАРМАН ГАСАНОВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БОЕЦ ММА

«Я планировал завершить этот бой досрочно. Но за неделю до турнира я немного приболел, были проблемы. Из-за некоторых факторов я не смог выиграть досрочно, но я одержал победу во всех трех раундах. Я выполнил много тейкдаунов и доминировал. Буду работать над своими ошибками и стараться выступать еще лучше».

Основной кард подарил нам как положительные, так и отрицательные эмоции. Как говорится, «с какой новости начать»? Начнем с плохой. Рефери очень быстро остановил поединок Назима Садыхова против Маттеуса Камило, вызвав тем самым негодование не только публики, но и самого Назима. Тут мнение двояко. Одни считают, что рефери вмешался слишком рано, поскольку Садыхов закрывался, и часть ударов приходалась по защите. Другие же уверены, что остановка была оправданной, так как после тяжёлого нокдауна Назим не демонстрировал активной «интеллектуальной защиты», а задача судьи — прежде всего защитить здоровье бойца. Как бы там ни было, надо пожелать Назиму поскорее оправиться от двух поражений подряд. После яркой победы в Баку над Николосом Моттой он уступил в декабре Фаресу Зияму. Родные стены вновь помогли Рафаэлю Физиеву, который в дебюте второго раунда не оставил никаких шансов мексиканцу Мануэлю Торресу.

Плохая видимость из-за пропущенного удара не помешала Рафе нанести «победный с разворота», после чего оставалось лишь добить соперника. Физиев реабилитировался за поражение от Маурисио Руффи, а Торрес, в свою очередь, потерпел первое поражение после серии из двух побед. Результат — сто тысяч долларов за «перфоманс», которые, как ответил сам боец, он может быть потратит на покупку мотоцикла.

РАФАЭЛЬ ФИЗИЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БОЕЦ ММА

«Картинка размылась полностью. Находясь в такой ситуации, я принял решение рискнуть и выбросить фирменный удар с разворота, который в итоге стал решающим».

UFC подарил нашей стране не только яркие эмоции, но и новый импульс для развития смешанных единоборств. Домашние турниры позволяют перспективным бойцам выступать перед руководством UFC, матчмейкерами и скаутами. Тем самым повышается интерес к азербайджанскому рынку, что делает местных бойцов более заметными для организации.

ИБРАГИМ МАМЕДАЛИЕВ

ТРЕНЕР ФАРМАНА ГАСАНОВА

«Лиге нужны новые лица, представляющие Азербайджан. Я думаю, что до конца следующего турнира в Баку мы увидим новые подписания контрактов наших бойцов, возможно, даже до турнира в Баку».

Одним словом, UFC Fight Night полностью оправдал себя, вечер удался на славу, оставив у нас море эмоций, которых, будем надеяться, будет еще больше в последующие годы.

Эмин Ахмедов

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