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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

First News Media23:40 - 30 / 06 / 2026
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек, сообщил во вторник председатель Национальной ассамблеи (парламента страны) Хорхе Родригес.

"Согласно статистическим данным на этот момент, насчитывается 1943 погибших, травмы получили 10 571 человек, среди пострадавших — 28 380 человек", — сказал он в эфире венесуэльского телевидения.

Отметим, что землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени и в четверг утром. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны.

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