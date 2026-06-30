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Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

First News Media16:46 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

Запрещаются угрозы, оказание давления, причинение материального или морального вреда, оскорбления, запугивание, а также унижение чести и достоинства лица, сообщившего о правонарушениях, связанных с коррупцией, либо его близкого родственника.

Соответствующие изменения в закон «О борьбе с коррупцией» утвердил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Так, в отношении работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях, не могут применяться дисциплинарные взыскания, расторжение трудового договора, освобождение от должности, перевод на другую работу, незаконные удержания из заработной платы, активное или пассивное воспрепятствование продвижению по службе или поощрению, негативная характеристика и другие подобные меры, принимаемые с целью прямой или косвенной мести за предоставление такой информации. Если лицо, сообщившее о коррупционных правонарушениях, представит доказательства применения к нему каких-либо мер с целью мести, то опровержение этих доказательств возлагается на работодателя.

Также руководитель органа должен обеспечить соблюдение этих требований в соответствующем учреждении, нарушение требований данной статьи влечет ответственность.

Лицо, утверждающее, что оно подверглось запрещенным законом действиям, может обратиться за восстановлением нарушенных прав к вышестоящему должностному лицу и в суд.

Согласно новой статье, добавленной в закон, руководители органов должны определить механизм внутреннего представления информации о коррупционных правонарушениях.

В то же время руководители органов должны организовать ознакомление работников и других лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги, с субъектами, имеющими полномочия на прием информации о коррупционных правонарушениях, с правилами обращения к этим субъектам и в специализированные органы по противодействию коррупции, с результатами рассмотрения обращения и с правами лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Кроме того, руководители органов с учетом структуры данного органа, штатной численности работников, направлений деятельности, объема работы определят уполномоченное структурное подразделение для приема и рассмотрения информации о коррупционных правонарушениях.

Также, согласно изменению, лица, работающие в учреждениях, могут передавать информацию о коррупционных правонарушениях в уполномоченное структурное подразделение. Уполномоченное структурное подразделение должно обладать необходимой независимостью, исключающей незаконное вмешательство в его деятельность, для эффективного выполнения своих функций. Уполномоченное структурное подразделение не должно прямо или косвенно участвовать в применении мер поощрения и дисциплинарных взысканий в отношении работников, управлении кадровыми ресурсами и оценке (аттестации) работников.

Уполномоченное структурное подразделение должно действовать в соответствии с требованиями подотчетности перед руководителями органов и беспристрастности.

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