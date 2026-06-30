Белый дом: расходы на войну с Ираном составили около $30 млрд

Общие расходы на военную операцию США против Ирана составили около $30 млрд.

Как передает ТАСС, об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

"Мы потратили около $30 млрд", — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Его попросили прокомментировать данные о том, что расходы на военные действия уже превысили $100 млрд. "Ну, я просто передаю вам то, что услышал от военного министерства, и результаты анализа, которые они нам предоставили", — ответил Воут, не вдаваясь в подробности.