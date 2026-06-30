Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары

При сильной жаре Эйфелева башня становится выше примерно на 10 сантиметров.

Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана. Причиной такого явления является тепловое расширение металла.

По словам специалиста, башня изготовлена из пудлингового железа, которое при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. Однако эти изменения настолько незначительны, что незаметны невооружённым глазом.

Отметим, что во Франции, как и в ряде других стран Европы, установилась аномальная жара. На прошлой неделе национальная метеослужба объявила высший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны, что стало рекордным показателем. Температура воздуха в некоторых районах приблизилась к 40 градусам, а местами превысила этот уровень.