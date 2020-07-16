Перед посольством Армении в Германии пройдет акция протеста

~ 2 минуты на чтение 319

Альянс азербайджанцев Германии проведет перед посольством Армении в этой стране акцию протеста против провокации, совершенной подразделениями ВС Армении на азербайджано-армянской границе.

«К сожалению, игнорируя принятые до сих пор решения и резолюции международных организаций Армения продолжает агрессию против Азербайджана. Несмотря на то, что мы живем за рубежом, независимо от политических взглядов и позиций, сердце каждого из нас бьется в унисон с сердцами азербайджанских солдат. По этой причине призываем каждого азербайджанца в Германии принять участие в акции, которая будет проведена в 14:00 18 июля 2020 года перед посольством Армении в Берлине (адрес: Nußbaumallee 4, 14050 Berlin)» - сказали в Альянсе.

В организации добавили, что у берлинской полиции уже получено разрешение на проведение митинга.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

В боевых операциях 16 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы погиб еще один военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана - рядовой Исмаилов Назим Афган оглу.

Источник: Trend