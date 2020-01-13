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Певица хотела обратить внимание на бездорожье в Баку, но помяла машину соседа – ВИДЕО

Сегодня в 14:09 ~ 1 минута на чтение 2012
Певица хотела обратить внимание на бездорожье в Баку, но помяла машину соседа – ВИДЕО

В интересную историю попала певица Хатыра Ислам по дороге в свой дом, расположенный в поселке Новханы Бинагадинского района Баку.

Как сообщает 1news.az, она разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором показала раскисшую от дождей дорогу к своему дому, подтверждая свои слова съемкой застрявшего в этом грязевом месиве автомобиля марки BMW (госномер 10-GE-506).

«От имени всех жителей Новханы прошу главу Исполнительной власти Бинагадинского района заняться этой проблемой. Стоит кому-то положить камень на камень, как тут же все приходят. Но нужно решать и этот вопрос», - заявила она.

По трагикомическому стечению обстоятельств, в завершении видео видно, как певица, пытаясь проехать мимо севшего на днище BMW на машине Lexus (госномер 99-ND-664), помяла автомобиль соседа.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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