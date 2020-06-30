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Письма Президенту. Народ высоко ценит шаги, предпринятые Вами

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Письма Президенту. Народ высоко ценит шаги, предпринятые Вами

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности за шаги в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране, в области охраны здоровья населения, за заботу и внимание к людям.

Главе государства пишут со всего Азербайджана и из-за границы, выражая глубокую благодарность за решительные меры по предотвращению широкого распространения пандемии в стране.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет ряд писем, адресованных главе государства.

От Гаджи Алиева, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Как и все граждане Азербайджана, мы высоко ценим Вашу деятельность и деятельность Первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой. Мы гордимся Вами за все превентивные меры, предпринятые для предотвращения распространения вируса, и высоко ценим борьбу, которую Вы проводите с момента распространения пандемии COVID-19 в нашей стране. Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, благодарим Вас за то, что Вы всегда думаете о нас и заботитесь о нашей стране. Мы сильны вместе».

От Фариза Буниятова, Агджабеди, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

В нашей стране используются все возможности против беды под названием «коронавирусная пандемия», которая вызвала серьезные проблемы во всем мире. Мы высоко оцениваем проводимые под Вашим непосредственным руководством в нашей республике беспрецедентные меры по охране здоровья граждан -  ввод в эксплуатацию новых больниц, производство защитных средств, оснащение медицинских учреждений необходимым оборудованием для лечения пациентов, прибавка к зарплатам врачей, лечащих больных, оказание помощи неработающим, открытие социальных рабочих мест, оказание финансовой поддержки и льгот предпринимателям и многое другое.

Выражаю Вам признательность за всю работу, проделанную Вами для минимизации смертей от этой болезни среди граждан Азербайджана».

От Мазана Азимова, Сиязань, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Это благодарственное письмо я пишу Вам от имени жителей города Сиязань. Мы приветствуем меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране. Как и в каждом регионе Азербайджана, в Сиязаньском районе осуществляются необходимые меры. В период пандемии государство оказывает материальную и моральную поддержку малообеспеченным семьям, лицам старше 65 лет, не имеющим возможности пойти на работу, оказывает продовольственную помощь. Кроме того, позитивным фактом является то, что в такой период продолжается реализация социальных и инфраструктурных проектов.

От своего имени, от имени своей семьи и жителей района выражаю Вам признательность за это».

От Алиулла Гулиева, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Я, как гражданин, являюсь свидетелем ежедневного развития Азербайджана. Народ видит и высоко ценит шаги, предпринятые Вами. К сожалению, пандемия, охватившая весь мир, не обошла стороной и нашу страну. Чтобы избавиться от этого бедствия, были приняты своевременные и продуманные решения.

Хочу также отметить, что в это трудное время Вы, как и всегда, заботитесь о народе. От имени всего нашего народа выражаю Вам глубокую признательность за это внимание. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ».

От Зумруд Гахрамановой, Гянджа, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Под Вашим руководством наша страна с каждым днем становится все красивее. Благодаря Вашему вниманию и заботе об аграрной сфере Азербайджанский государственный аграрный университет стал очагом науки, отвечающим современным мировым стандартам. Ваше участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета вызвало у нас чувство гордости. От имени гянджинской интеллигенции выражаю Вам глубокую признательность».

С.Агаева

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