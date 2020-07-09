«По одному бугру на каждые сто метров»: в Баварии проложили необычную велодорожку – ФОТО

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Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров.

Однако полукилометровый участок новой велодорожки в регионе Бавария привлек к себе всеобщее внимание и удивил.

«Если бы сейчас лежал снег, то этот ландшафт легко можно было бы принять за трассу для катания по буграм на лыжах или каких-то других экстремальных развлечений», - пишет немецкое издание DW со ссылкой на dpa.

Однако новая дорожка предназначена для обычных велосипедистов.

Местные власти уверяют, что так и было задумано, то есть планировщики не ошиблись, хотя автомобильная проезжая часть рядом выглядит вполне нормально.

На проектирование и строительство новой двухкилометровой велосипедной дорожки в баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер ушло около пяти лет и было потрачено 3,3 миллиона евро.

На одном из участков протяженностью полкилометра она напоминает огромную стиральную доску – по одному бугру на каждые сто метров. Новая велодорожка претендует на статус новой баварской достопримечательности, отмечает издание.

Как объяснили представители коммунальных властей, во-первых, если бы велосипедная дорожка проходила на одном уровне с автомобильной, здешним фермерам было бы неудобно съезжать к своему полю, расположенному по соседству.

Во-вторых, прокладка ровной дорожки в этом месте стоила бы намного больше, так как она находится в зоне разлива местной речки Ампер, то есть засыпанные участки пришлось бы где-то рядом компенсировать – создавать новое пространство для наводнений.

В-третьих, конечно, можно было бы совместить обе дороги, но здесь перевозят косилки, ездят на тракторах и другой сельскохозяйственной технике. Такого соседства просто хотели избежать.

Завершили свои комментарии в баварском Кирхдорфе на веселой ноте. Мол, дальше все равно начинается длительный подъем – тот, кто не справится с этими пятью холмиками, гору все равно не преодолеет.

Бавария – самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа.

Источник: DW