По следам скандала о высотке на территории бакинской школы: ИВ отменила распоряжение Гаджибалы Абуталыбова – ФОТО – ВИДЕО

Исполнительная власть Баку рассмотрела обращение Министерства образования Азербайджана о строительстве рядом со средней школой №54 высотного жилого здания.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, для этого была создана специальная совместная комиссия из представителей ИВ столицы и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре АР.

Комиссия установила, что участок земли на улице Асифа Магеррамова в 2008 году был передан Бакметрополитену, а затем гражданам Азеру Акберову и Асифу Асадову для строительства там высотного здания.

«В обоих случаях это было сделано без получения заключений Госкомимущества и других структур. Учитывая это, а также общественное мнение и то, что строительство идет близко к школе, распоряжение бывшего главы ИВ Баку о постройке высотного жилого дома на улице Асифа Магеррамова, 40 аннулировано.

На данный момент Исполнительная власть Баку рассматривает вопрос возвращения данного участка школе», - подчеркнул И.Керимов.

Таким образом, мы можем констатировать, что общественный протест и поддержка СМИ принесли свои результаты – соответствующие структуры, в частности, Исполнительная власть Баку, Министерство образования Азербайджана и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре АР оперативно отреагировали на ситуацию и пресекли строительство на территории школы, в которой учились Ильхам и Фариза Аллахвердиевы, влюбленные, ставшие жертвой трагедии 20 Января 1990 года. И такая оперативная реакция госструктур не может не радовать.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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