Победивший COVID-19 Эмин Эфенди: «Боритесь совместно с врачами, им тоже нужна помощь» 

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Житель города Баку, строитель Эмин Эфенди подробно рассказал в интервью 1news.az о том, как переболел и победил коронавирус.

Ранее Э.Эфенди отметил в своем статусе в социальной сети Facebook, что боролся с COVID-19 в течение 17 дней, в результате чего ему удалось победить вирус – обо всем этом и о том, какие личные выводы он сделал для себя, переболев и победив коронавирус, он рассказал в интервью 1news.az.

«Я, конечно же, верил в существование вируса, но был убежден, что масштабы его были преувеличенны. Как и многие вокруг я повторял, вот когда услышу, что кто-то из знакомых мне людей попадёт в больницу, тогда и стоит волноваться. Но по иронии судьбы попал в больницу сам, а после уже начал получать информацию от знакомых людей, которые также начали болеть», - рассказывает Эмин Эфенди.

«Вначале я почувствовал дикую слабость, было такое ощущение, какое бывает, когда после долгого перерыва вновь занялся спортом, тело ломило и поднялась температура, полная потеря вкуса, – вспоминает Э.Эфенди, подчеркивая, что первая, о ком он подумал, заразившись COVID-19, была мама: «Так как мы заболели одновременно, появился страх из-за её возраста. О себе я как-то в этот момент не думал, был убежден, что справлюсь с болезнью быстро».

«Сложно сказать, где я заразился COVID-19», - отмечает наш собеседник, заявляя, что за неделю до этих событий заболел его родной брат, находившийся с ним и мамой в постоянном контакте: «Его болезнь протекала легко, как простуда или грипп. У нас, конечно, были подозрения, но подумали, что обойдется, и не вызывали скорую помощь для него, так как серьёзных проблем не наблюдалось, но на всякий случай мы перестали покидать дом и не контактировали с друзьями и родственниками. Через неделю, когда буквально в один день я и мама начали температурить, вызвали скорую».

Э.Эфенди отмечает, что решение позвонить в скорую помощь было принято моментально, в основном из-за мамы: «Будь мы с братом одни, возможно, попытались бы лечиться сами, но сейчас не знаю, насколько это было бы правильным решением, так как на второй день нахождения в больнице у меня началась пневмония».

Лечение проходило в Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета: «О врачах могу и хочу сказать с гордостью – браво азербайджанским медикам! Я был приятно удивлён их слаженной работе, они настоящие герои. Я наблюдал за тем, как тяжело им в защитных костюмах, запотевших очках, моментами практически вслепую ставить катетеры в вену пациентам для систем, ладонями били по спине в стороне лёгких, одновременно успокаивая их, мотивируя словами о том, что всё это скоро закончится, что они в хороших руках. Врачам тяжело и морально, и физически, ведь они тоже оставили свои семьи. Пациенты вылечиваются и выходят, а врачи остаются в этом аду. Я им аплодирую. Дай Бог им терпения и сил в этой борьбе. О больнице самой могу сказать, что всё было чисто, опрятно, кормили очень хорошо».

Самым сложным для Э.Эфенди, по его словам, была не сама болезнь, а переживание за маму, которую поместили в реанимацию: «Я не мог её ни видеть, ни слышать, туда не пускали. Еще очень давила скука и переживания за жену и дочь, которые в нужный момент изолировались на даче. Молился, чтоб не дай Бог они не заболели, и им не пришлось проходить через это, да ещё и без меня рядом. Эти мысли не давали мне покоя. Слава Богу, с ними всё в порядке, но увидеть их смогу только через 2 недели, хотя мои анализы и показали отрицательный результат, но всё же лучше перестраховаться».

Первые улучшения Э.Эфенди почувствовал на 7-й день, в целом же провел в больнице 17 дней: «Моя мама до сих пор в больнице – у нее наблюдается положительная динамика, но пока ситуация остается тяжёлой, мама дышит с помощью аппарата ИВЛ».

Э.Эфенди отмечает, что ему сложно описать эмоции, которые он испытал, когда ему сообщили о его победе над COVID-19: «В больнице каждый день был «днем сурка» - одно и то же, день за днем, стены палаты давили, хотелось на волю и воздух, и, узнав, что я вылечился, я испытал облегчение и радость».

Тем, кто продолжает борьбу с COVID-19, победивший коронавирус Э.Эфенди желает терпения и просит их стараться облегчать работу врачам, а не наоборот: «Понимаю сложно и у каждого своя реакция на стрессовые моменты, но боритесь совместно с врачами, им тоже нужна помощь. Я периодически предлагал медсёстрам свою помощь, да, я не врач, но, почувствовав себя хорошо, мне стыдно было просто лежать, старался помогать, используя физическую силу там, где она была необходима. Тем, кто не верит, могу лишь с помощью 1news.az передать, что все это реально, болезнь коварная, сегодня ты чувствуешь себя хорошо, а завтра начнётся пневмония. Будьте бдительны и оберегайте пожилых людей».

А говоря о личных выводах, сделанных из пережитой ситуации, Э.Эфенди отметил следующее: «У каждого своя реакция на изоляцию, но моё личное мнение изоляция — это дар! Это некая перезагрузка в жизни людей. Я лично время изоляции и время, проведённое в больнице, потратил на переосмысления своей жизни, на выявление каких-то изъянов и устранение их, для того чтобы стать лучше и сильнее. И всем советую, проводя на изоляции время с семьёй, узнайте их лучше, их интересы, желания и недовольства. Мы все должны сплотиться в эти тяжёлые времена, слышать друг друга, идти на компромиссы. Разрушить всегда легко, созидание и работа над собой, на мой взгляд, главное, чем нужно заниматься в эти дни каждому из нас».

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