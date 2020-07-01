Подарим Ульви надежду на жизнь! Запускается благотворительная выставка – ФОТО

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Художник и основатель благотворительного проекта «Həyata Ümid» («Надежда на жизнь») Милена Набиева объявляет о запуске благотворительной акции в формате виртуальной выставки-продажи.

По словам М.Набиевой, к данной акции присоединились знаменитые и всеми любимые художники нашей республики. Каждый день на своей странице в Facebook она будет представлять их работы. Все средства от их реализации пойдут на лечение 5-летнего Ульви Бахышова, страдающего лейкемией.

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«Я понимаю, что в условиях пандемии многие из нас переживают сложный период. Но жизнь человека, а тем более ребенка – бесценна!

А потому обращаюсь ко всем, чьи сердца умеют сострадать... Каждая из приобретенных работ станет шансом на будущее для маленького Человека.

Тем более, что стоимость картин доступна и будет обговариваться индивидуально.

Призываю всех моих друзей и тех, кто способен протянуть руку помощи, - СМОТРИТЕ, ВЫБИРАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ! Подарим НАДЕЖДУ НА ЖИЗНЬ…» - написала М.Набиева на своей странице.

Отметим также, что деньги на лечение маленького Ульви можно перевести непосредственно на банковскую карту: 4169 7413 8088 8063 Kapital Bank на имя Zahid Bakhishov либо передать, связавшись с отцом ребенка по номеру: (050) 531 75 20.

Как добавила художник в беседе с 1news.az, это не первая благотворительная акция, запущенная по ее инициативе. В прошлом году подобная художественная выставка прошла в Музее современного искусства.

«Вместе с мастерами кисти мы собрали около 35 работ, которые были выставлены на продажу. Тогда нашей целью было помочь Нармин Кичибековой, страдающей от тяжелого диагноза Т-клеточной лимфы груди. Всю собранную от продажи картин сумму в размере 10 тысяч манатов мы перевели на счет ее семьи.

К сожалению, в этом году нет никаких предположений касательно того, когда откроются музеи. Поэтому я решила не терять времени и провести выставку виртуально на своей странице», - говорит М.Набиева.

Отметим, что в акции принимают участие известные и молодые художники, среди которых Ариф Гусейнов, Рашад Мехтиев, Анар Гусейнзаде, Субхан Мамедов, Элияр Алимирзаде, Сабина Шихлинская, Махмуд Рустамов, Али Шамси, Намиг Мамедов, Эльдар Гурбанов, Джалал Агаев, Мир Азер Абдуллаев, Эльдар Гаджиев, Анар Йолчуев, Фархад Ялгузар, Азер Алиев, Мехрибан Шамсаддинская, Ильгар Тахири, Нигяр Нариманбекова, Байрам Саламов, Вугар Мурадов, Зохраб Джаббаров, Тариэль Ахмедов и другие.

Лейла Мамедова