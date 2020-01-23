ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 24 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Джафарли Газахского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Баш Карвенд, Аджарлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев, Г.Р.