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ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня

Сегодня в 11:34 ~ 1 минута на чтение 142
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 24 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.
 
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Джафарли Газахского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.
 
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Баш Карвенд, Аджарлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

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