Погода на завтра: Пасмурно, но без осадков

Во вторник, 4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Временами порывистый юго-западный ветер вечером сменится умеренным, временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов, днем - 10-15 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5 градусов, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление - 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны дожди, снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4-5 февраля на фоне снижения атмосферного давления на Абшеронском полуострове прогнозируется южный ветер «гилавар», что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

1news.az