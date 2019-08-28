Полиция Баку: Есть позитивная динамика сокращения числа преступлений

«По сравнению с 2018 годом в 2019 году общее число преступлений сократилась на 5,4%, тяжких и особо тяжких преступлений - на 2,3%, средней тяжести – на 5,4%, преступлений, не представляющих серьезной общественной опасности, - на 6,6%, попыток убийства - 18,8%, фактов мошенничества стало меньше на 33,9%, грабежа - 3,7%, разбоя - 3,9%, вымогательства угрозами - 28,9%».

Как сообщает 1news.az, об этом на расширенном оперативном совещании, посвященном итогам 2019 года в Главном управлении полиции Баку заявил начальник управления, генерал-майор полиции Миргафар Сеидов.

По его словам, операторами службы «Безопасный город» выявлено около 5 правонарушений и преступлений, с помощью архивных записей камер раскрыто 278 преступлений.

«Раскрыты 33 группировки из 78 человек, которые совершили 34 ограбления и разбоя, а также 57 преступных группировок из 131 человека, совершивших 95 квартирных краж. Из оборота было изъято более 372 кг различных видов наркотических веществ. По завершенным уголовным делам выплачено 94,7% компенсаций за нанесенный гражданам материальный ущерб», - подчеркнул М.Сеидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.