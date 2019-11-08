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Полиция Баку о тиражируемой информации об убийстве восьмиклассницы - ФОТО

Сегодня в 15:53 ~ 1 минута на чтение 1125
Полиция Баку о тиражируемой информации об убийстве восьмиклассницы - ФОТО

«Активно распространяющаяся в соцсетях информация об убийстве несовершеннолетней девушки в Баку не соответствует действительности».

Об этом 1news.az сообщил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

«Ни вчера, ни сегодня в полицию не поступала информация о подобном факте», - подчеркнул он.

Отметим, что наряду с этой информацией об убийстве восьмиклассницы ее братом в соцсетях распространяют и соответствующее видео, но 1news.az не публикует его по этическим соображениям.

На данный момент правоохранительные органы Азербайджана ведут разбирательство по этому видео.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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