В Совете по медиа и вещанию прошла встреча с делегацией Турции - ФОТО

14 сентября состоялась встреча председателя Совета по медиа и вещанию Ахмеда Исмаилова с делегацией во главе с заместителем руководителя Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Ферхатом Пиринччи.

Как сообщили в Совете, А. Исмаилов подчеркнул значимость существующих связей сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа и коммуникаций. Отмечалась важность сотрудничества в таких направлениях, как расширение взаимного обмена опытом в этой сфере в современной информационной среде, усиление совместной деятельности в борьбе с дезинформацией.

В свою очередь, Ф. Пиринччи рассказал о новых возможностях, созданных цифровой трансформацией в сфере медиа и коммуникаций. Подчеркивалась важность эффективного применения новых медиа-инструментов, развития современных коммуникационных подходов, а также расширения профессиональных связей и совместных инициатив между представителями медиа двух стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях координированного подхода к современным информационным вызовам и других вопросах, представляющих взаимный интерес.