Задержанный СГБ тиктокер «Çevik» арестован

В отношении задержанных Службой государственной безопасности Азербайджана Магсуда Маджид оглы Багирова и Кямрана Рамиз оглы Билалова суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, им предъявлено обвинение по статье 283 Уголовного кодекса Азербайджана — «Разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды».

Кямран Билалов и Магсуд Багиров обвиняются в совершении действий, направленных на разжигание религиозной ненависти и вражды в обществе.

Отметим, что Магсуд Багиров, известный под прозвищем «Çevik», проводил прямые эфиры в социальной сети TikTok, в ходе которых высказывал различные спорные мнения на религиозные темы.